38-годишната Станка Баташка осъдена на седем години затвор в Италия (видео)

Това е втората й присъда, упоила приятелка, за да ограби дома ѝ

Втора присъда получи в Италия Станка Баташка в град Асти, недалеч от Торино. През 2023 г. българката упоила своя приятелка в дома й, като в последствие я ограбила.

Освен да ограби приятелката си, Станка, която е от Кюстендил, е извършила и серия от кражби в районите на Кунео и Асти. В ареста е от септември 2023 г. след друга нейна кражба, заедно с палеж, които завършват със смъртта на китайския бизнесмен Джие Ху , известен на всички като Давиде.

За случая тогава писа и "24 часа". Съдът в Кунео вече осъди 38-годишната Баташка на седем години затвор за грабежа на китаеца, придружен със запалване на магазина му в Скарнафиги. Често българката е предизвиквала пожари по време на кражбите си, за отвличане на вниманието. В случая с китаеца, той се оказва невинна жертва.

От септември 2023 г. Станка е в затвора в Торино. Там тя вече излежава предишната си присъда, наложена от съда в Асти за дълга поредица от престъпления извършени в районите на Ланге, Роеро и Асти.

Новото дело, разглеждано от съда в Кунео се отнася до случилото се през септември 2023 г., няколко дни преди пожара, който по-късно ще коства живота на Джие Ху. Според прокуратурата Баташка е упоила приятелка в дома ѝ и след това е откраднала част от личните ѝ вещи.

По време на изслушването българката признала вината си, обръщайки се към съдиите с думи на разкаяние. През сълзи тя заявила, че се срамува от случилото се.

Разследванията на карабинерите впоследствие доведоха до откриването на откраднатите вещи, сред които чанти и бижута, в дома на крадлата в Диано д'Алба.

Инцидентът в Скарнафиги е част от много по-широко разследване. В рамките на десетина дни са били извършени пет кражби в района на Асти и грабеж от фермерска къща в Косано Белбо в региона Ланге.

Станка в действие

Подсъдимата обяснила в съда, че действията са били мотивирани от необходимостта да издържа финансово партньора си и да покрива адвокатските му хонорари.

Името на Станка Баташка се свързва преди всичко с трагичното събитие, което разтърси района между Алба и Роеро през есента на 2023 г. Според констатациите от предишния процес, проведен в Асти, жената е била обвинена в поредица от инциденти, довели до пожара в бизнес обект в Монтичело д'Алба където е загинал Джие Ху , 35-годишен китайски бизнесмен и баща на три деца.

Мъжът е бил добре познат в района.,Той загинал в пожара, докато се е опитвал да потуши пламъците в магазина си. Трагедията е предизвикала дълбоки емоции в района и е довела до последващата осъдителна присъда на българката от съда в Асти.

Близо три години след тези събития аферата продължава да има последици на гражданско ниво. Според това, което станало ясно по време на изслушването в Кунео, семейството на Джие Ху все още чака да получи обезщетението, присъдено от съдиите.

Новата присъда, произнесена от съда в Кунео добавя още една съдебна глава към историята на 38-годишната българка - главна героиня в поредица от престъпления между 2023 и 2024 г. в провинциите Кунео и Асти.