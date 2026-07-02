Нов доклад описва системните рискове за децата и младите хора онлайн

Редица системни рискове за децата и младите хора онлайн се описват подробно в нов доклад. Той е изготвен от координаторите за цифровите услуги на държавите членки на ЕС в сътрудничество с Европейската комисия.

Във втория годишен доклад, публикуван от Съвета за цифрови услуги относно системните рискове и мерките за смекчаване съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, се подчертава как европейското законодателство изгражда ефективен дългосрочен подход за борба с опасностите за подрастващите в интернет. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Тези рискове включват разпространението на незаконно съдържание и въздействието на решенията, свързани с проектирането на дизайна на платформите, които могат да изострят рисковете за безопасността на децата онлайн. Например характеристиките на интерфейса и системите за препоръчване могат да насърчат подобно на пристрастяване поведение в социалните медии, излагане на вредно съдържание, като например опасни предизвикателства с голяма популярност или съдържание за възрастни. Сред рисковете са също вредно поведение като кибертормоз и сприятеляване с цел сексуална злоупотреба.

В доклада също така се описват подробно мерките за намаляване и борба с тези рискове от страна на много големите онлайн платформи и търсачки.

Тъй като Европейската комисия продължава да наблюдава прилагането на Законодателния акт за цифровите услуги, настоящият доклад предоставя информация от решаващо значение за променящите се онлайн рискове, като подкрепя гражданското общество, регулаторните органи и платформите в усилията им за създаване на по-безопасна и по-отговорна цифрова среда в ЕС.