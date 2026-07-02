Министър Николай Найденов и комисар Майкъл О’Флаърти обсъдиха правата на уязвимите хора у нас

„Уверявам Ви в ангажираността на българското правителство по отношение на спазването на правата на човека и в частност на уязвимите лица, каквито са възрастните хора и ромите. Създаването и ефективното прилагане на солидна правна рамка, регламентираща правата и създаваща гаранции за тяхното упражняване и защита, са отличителен белег на всяко демократично общество и правова държава“ – така министърът на правосъдието Николай Найденов посрещна в МП комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаърти. Срещата бе част от работното посещение на комисар О’Флаърти в България.

По време на визитата бяха повдигнати темите за правата на възрастните хора в институциите и за правата на ромите, най-вече по казусите за премахване на незаконни постройки, които са и единствено жилище, в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека.

Министър Найденов и заместник-министър Ирена Борисова информираха гостите за ред предприети от България мерки. Сред тях са въвеждането на наказателна отговорност за откриване на домове за социални грижи без лиценз и налагането на имуществени санкции на свързаните с такава дейност юридически лица; завишаване на санкциите за престъпления, свързани със злепоставяне и др. Подчертано бе също, че през пролетта Комитетът на министрите на СЕ е отбелязал значителния напредък на България за предоставянето на достатъчно правни средства за защита срещу лоши условия на живот в социалните институции. Комисар О‘Флаърти изрази положителното си впечатление от посетените в рамките на визитата му институции за социални грижи.

По казусите с единственото жилище, засягащи най-често ромите, бе изтъкнато, че българската правна рамка затвърждава принципа на пропорционалност в административните производства, а от 2018 г. българските съдилища започнаха редовно да преразглеждат пропорционалността на заповеди за премахване на незаконни постройки. Отделно от това българското правителство продължава да полага постоянни усилия за разрешаване на въпросите, свързани с жилищното настаняване на ромите и други уязвими групи, в сътрудничество с местните власти и органите на Съвета на Европа. По казуса „Захарна фабрика“, министърът подчерта ролята на МП и проведения интензивен диалог със Столична община и район „Илинден“ за намиране на възможности за настаняване на засегнатите лица.