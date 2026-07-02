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Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси Средиземно море край Турция

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Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,3 беше регистрирано в четвъртък в Средиземно море край югозападната турска провинция Мугла, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е станал в 14:06 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на около 137 километра от района на Датча.

Според турската сеизмологична обсерватория „Кандили" земетресението също е било с магнитуд 5,3, а огнището му е било на дълбочина 9,4 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети в населените места, съобщава turkiyetoday.

Настоящото земетресение идва само седмица след друг трус с магнитуд 4,9, който беше регистриран в Средиземно море край бреговете на Датча.

Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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