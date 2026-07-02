Анархисти май са запалили имоти на партийни лидери в Солун

Гръцките власти разследват анархистка клетка във връзка с палежите в Солун вчера срещу представители на управляващата партия "Нова демокрация", при които една жена загина, а четирима души бяха ранени, съобщава БТА по информация на гръцкото издание "Катимерини".

Премиерът Кириакос Мицотакис обеща вчера в реч пред депутатите от "Нова демокрация" "нулева толерантност" към терористите.

"Трябва да изразя срама и гнева си от този страхлив, терористичен и смъртоносен акт", заяви той. "Ще има нулева толерантност към всякаква нова форма на тероризъм... Оставихме тези времена зад гърба си", каза още Мицотакис. припомни за политическото насилие, от което Гърция страдаше в продължение на десетилетия, както от страна на въоръжени крайнолеви групи, така и, в по-късните години, на крайнодесни елементи, свързани с вдъхновената от нацистите партия „Златна зора".

Мицотакис заяви, че посланието му към извършителите на атаките е: „Ще ви намерим и ще ви предадем на правосъдието".

Гръцки медии съобщават, че разследването на властите за вчерашните нападения с газови бутилки, насочени срещу домове и имущество на трима представители на „Нова демокрация", е ориентирано към група от около 30 анархисти.

По данни на разследващите членовете на групата, известна с предишни незаконни окупации на изоставена сграда в града и помещения в Солунския университет, преди да бъдат изведени от тях, са заподозрени, че са извършили атаките лично или са накарали нови членове да ги извършат.

Трите палежа бяха извършени на различни места в града в интервал от 17 минути – между 4:18 ч. и 4:35 ч. сутринта в сряда в кварталите "Тумба" и "Пилея". При единия от случаите загина жена - 72-годишната майка на кандидат за депутат от "Нова демокрация", която беше тежко ранена и впоследствие издъхна в болницата.

Българското правителство категорично осъди терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора, съобщиха от пресслужбата на кабинета във Фейсбук.

Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността, се казва още в съобщението.