Майката на кандидат депутат е загинала при взривовете в Солун

Майката на кандидат за депутат от управляващата партия „Нова демокрация" Афродити Нестора загина при взрововете в Солун. Още трима души пострадаха при три последователни нападения с импровизирани взривни устройства срещу жилища на членове на управляващата партия в Солун. Атаките са извършени в ранните часове в сряда – между 4:00 и 4:45 ч.

По време на една от атаките пред жилищната сграда избухва пожар, при който се запалват автомобили и мотоциклети. Един от автомобилите е собственост на Нестора. Самата тя е получила изгаряния и е настанена в болница. Майка ѝ била тежко ранена при пожара и починала по-късно в интензивното отделение вследствие на тежките си изгаряния.

Освен тях, в болница са приети и още двама жители на жилищната сграда, които също са пострадали при нападението. Полицията уточнява, че всички ранени са от третата атака, при която са били подпалени автомобилите пред блока, съобщи NOVA.

По данни на разследващите нападателите са използвали самоделни запалителни устройства, изработени с туристически газови бутилки.

След трагедията гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети пострадалите в болницата. „Пролятата кръв и разделението, посято от крайните среди, повече няма да бъдат толерирани. Законността и единството на обществото трябва да изтласкат тероризма там, където му е мястото – в периферията", заяви министър-председателят.

От управляващата партия определиха нападенията като терористичен акт, като според партийния секретар Константинос Киранакис извършителите са действали с намерението да убиват.

Разследването по случая продължава, а до момента няма информация за задържани лица.

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По данни на разследващите членовете на групата, известна с предишни незаконни окупации на изоставена сграда в града и помещения в Солунския университет, преди да бъдат изведени от тях, са заподозрени, че са извършили атаките лично или са накарали нови членове да ги извършат.

Трите палежа бяха извършени на различни места в града в интервал от 17 минути – между 4:18 ч. и 4:35 ч. сутринта в сряда в кварталите "Тумба" и "Пилея". При единия от случаите загина жена - 72-годишната майка на кандидат за депутат от "Нова демокрация", която беше тежко ранена и впоследствие издъхна в болницата.

Министерският съвет на Република България осъди нападението

"Политическите убийства са несъвместими с демокрацията", заяви българското правителство в позиция, с която осъжда терористичния акт в Солун.

"Категорично осъждаме терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора. Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността", добавиха от министерството.