ЕС готви още санкции срещу Русия след ударите по Киев

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Европейският съюз подготвя още санкции срещу Русия след снощните удари, при които бяха убити най-малко 18 души в украинската столица Киев. Това съобщи върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от ДПА.

„Само думи за осъждане няма спрат атаките срещу Киев. Единствено продължителната военна подкрепа за Украйна и засилването на напрежението срещу Москва може да направи това“, каза Калас.

„Днес ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите“, добави Калас.

Страните членки на ЕС ще трябва единодушно да подкрепят мерките, посочва ДПА.

„Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени. Ще продължим да повишаваме цената, докато Русия не разбере, че не може да спечели“, написа Калас в Екс.

Ръководителят на европейската дипломация каза също, че дипломатическите служители на ЕС в Киев не са пострадали при атаката срещу Киев.

20 станаха убитите при руската атака в Киев тази нощ. Това е една от най-масираните руски атаки срещу Киев от началото на войната преди повече от четири години. Русия заяви, че нападението е в отговор на украинските удари, които причиниха недостиг на гориво в страната.

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