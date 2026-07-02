11-годишна премаза с пикап тайландски монаси, загинали са 9 от тях

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Единадесетгодишно момче помете с пикап група монаси, тръгнали на поклонение в Североизточен Тайланд, при което загинаха девет от тях, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на местни официални представители.

Групата се е състояла от общо 35 монаси. Петима от тях загинали на място, а четирима починали след това в болницата. Тринадесет са хоспитализирани, като трима от тях са в критично състояние, казаха местните власти, съобщава БТА.

На кадри от охранителни камери се вижда как монасите вървят в колона покрай пътя, когато в тях се врязва пикап.

Момчето, което е шофирало автомобила, е задържано и ще бъде разпитано, когато пристигнат служители на държавната агенция за закрила на детето, заяви полицията.

Причините за инцидента се разследват, но според полицията монасите са разказали, че видели как автомобилът криволичи, преди да излезе от пътя и да се вреже в групата.