US пилот е бил застрелян в Папуа

Сепаратистката Националноосвободителна армия на Западна Папуа (НАЗП) съобщи, че нейни бойци са застреляли американски пилот. Според групировката той е превозвал индонезийски военни в район на конфликт, предаде Асошиейтед прес.

Говорителят на НАЗП Себи Самбом съобщи, че бойци на организацията в окръг Яхукимо са убили американския пилот Никълъс Ф. Гослин и са подпалили самолет на индонезийската авиокомпания "ПТ АМА" (PT AMA) в село Балингама.

До момента индонезийската армия и посолството на САЩ в Джакарта не са коментирали случая. От Главната дирекция за гражданска авиация към индонезийското Mинистерство на транспорта съобщиха, че на борда на самолета е имало един пилот и седем пътници. Според ведомството пилотът е потвърдил успешно кацане, след което връзката с екипа на пистата е била прекъсната, пише БТА.

Папуа става част от Индонезия през 1969 г. след произведен под егидата на ООН референдум, чиято легитимност е широко оспорвана. Оттогава в региона тлее въоръжен сепаратистки конфликт, който през последната година се изостри, като при сблъсъците загинаха десетки бунтовници, представители на силите за сигурност и цивилни.