Законът на оцелялата Лулу - пускат предупредителна система за нападения от акули в САЩ

Историята на 15-годишната Лулу Грибин, оцеляла след нападение на акула край бреговете на Флорида през 2024 г., доведе до приемането на нов федерален закон в САЩ, който позволява изпращането на спешни мобилни предупреждения при подобни инциденти, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Законът, подписан от президента Доналд Тръмп и наречен неофициално „Законът на Лулу", задължава Федералната комисия по комуникации да разреши системата за предупреждения, а щатите ще решават дали да я прилагат на местно ниво.

Идеята за системата възниква, след като Грибин е нападната от акула, без да знае, че около 90 минути по-рано и на около 4,8 километра по крайбрежието е имало още една атака. По думите ѝ подобна информация би я възпряла да влезе във водата.

„Това е закон на здравия разум", посочва Грибин, според която предупрежденията ще функционират подобно на системата за изчезнали деца Amber Alert.

Инцидентът става през юни 2024 г. край бреговете на Флорида, когато момичето е тежко ранено, като губи лявата си ръка и част от десния си крак. Въпреки това тя оцелява и по-късно започва възстановяване с протези, връща се към спорта и дори отново влиза в морето.

Според специалисти нападенията на акули са изключително редки – регистрират се между 60 и 80 непровокирани ухапвания годишно в световен мащаб, като случаите с няколко жертви в една и съща зона са изключителна рядкост.

Експерти обясняват, че подобни инциденти обикновено са свързани с фактори като мътни води или движение на рибни пасажи близо до брега, допълва още Асошиейтед прес.