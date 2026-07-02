Емисари на Николай Младенов са се срещнали с палестинския технократски комитет

Палестинският технократски комитет, който се очаква да поеме роля в следвоенното управление на Газа, съобщи късно снощи, че е приключил двудневните си срещи в Кипър, съобщава англоезичният кипърски сайт "Сайпръс мейл".

Съветът за мир за Газа трябваше да заседава в Кипър на 30 юни и 1 юли, въпреки че няма официално съобщение, че това се е случило. В началото на седмицата кипърското правителство потвърди, че кипърски курорт е избран за заседание на борда, като изрично уточни, че Никозия не участва в организирането му, съобщава електронното издание на кипърския в. "Филелефтерос".

В публикация от вчера "Сайпръс мейл" съобщи, че няма яснота дали обявеното заседание на Съвета за мир в Кипър се е провело, като не е ясно кой орган на организацията е трябвало да заседава.

Днес същото издание публикува съобщение на Палестинския технократски комитет за срещите, в които е участвал в Кипър. Според информацията двудневните срещи са се концентрирали върху въпроси, свързани с управлението на хуманитарната криза, възстановяването на района и договаряне на рамка за бъдещето правителство.

От комитета съобщават, че са провели серия от срещи с експерти от Съвета за мир за Газа, с представители на кабинета на върховния представител за Газа Николай Младенов и Института за глобална промяна "Тони Блеър". Фокусът на разговорите са били проектите, които могат незабавно да бъдат реализирани, плановете за възстановяване, както и въпроси, свързани със сигурността и механизмите за прозрачност и отчетност към международните донори.

Комитетът отново е изразил подкрепата си за плана на президента на САЩ Доналд Тръмп и готовността си да поеме отговорностите си в координация със Съвета за мир, отбелязва "Сайпръс мейл".

Инициативата е част от усилията на САЩ да се създаде временно управление на Газа с цел свалянето на "Хамас" от власт, посочва още изданието. Следваща фаза от инициативата за постигане на мир в Газа предвижда постепенно изтегляне на Израел и предаване на оръжията от страна на "Хамас" – процес, който все още не е осъществен. Междувременно "Хамас" отхвърля всякакви обсъждания по този въпрос.

Кипър приветства и подкрепя плана за възстановяването на Газа съгласно резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, припомня електронното издание на кипърския в. "Филелефтерос". Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис присъства на първата конференция, на която беше представен планът. По-късно Кипър прие поканата да участва като наблюдател в Съвета за мир на срещата, състояла се на 19 февруари във Вашингтон.

Структурата на Съвета за мир включва няколко нива. Организацията се ръководи от президента на САЩ Доналд Тръмп, който е председател пожизнено. Съществува основен съвет, съставен предимно от държавни и правителствени ръководители, както и Изпълнителен съвет, който се занимава с въпросите на дипломацията и инвестициите.

Част от членовете на Изпълнителния съвет на Съвета за мир са и членове на Изпълнителния съвет за Газа. Сред тях са върховният представител за Газа Николай Младенов, бивш специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, бившият британски министър-председател Тони Блеър, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф.