Русия: Опитали са да залеят посолството ни в Швеция с червена боя

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Русия заяви, че през нощта е бил направен опит посолството ѝ в Швеция да бъде залято с червена боя с помощта на дронове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Полицията в Стокхолм каза за АФП, че разследва актове на "вандализъм в посолство" в столицата, без да уточни за коя дипломатическа мисия става дума.

Руското посолство публикува на страницата си във "Фейсбук" снимки на дронове, паднали на земята. Към един от тях изглежда е прикрепен предмет, друг е опръскан с червена боя. На снимките се вижда и съд, пълен с червена боя.

"Не става дума... само за провокация, а за явен опит за сплашване на персонала на руската мисия", написа посолството.

Дипломатическата мисия уточни, че шведските власти разследват повече от десет подобни инцидента, сполетели посолството, но разследванията не са довели "до никакъв резултат през последните две години".