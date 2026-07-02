Сирия подкрепя транзитен коридор през Ирак и страните от Залива, който ще заобиколи Ормузкия проток

Сирия приветства предложенията нейните пристанища да бъдат свързани с държавите от Персийския залив през Ирак и очаква конкретни практически стъпки за изграждането на алтернативен транзитен маршрут, който заобикаля Ормузкия проток, каза пред в. “Нешънъл” сирийският министър на транспорта Яруб Бадр, цитиран от БТА.

„Приветстваме всяка инициатива“, посочи Бадр по време на конференция на Сирийско-британския бизнес съвет в Дамаск. Той посочи, че страната му очаква „конкретни практически стъпки“, като вече е започнала да изгражда пътища и отделни железопътни участъци „със собствени възможности“. По думите му Световната банка (СБ) е отпуснала „ограничена“ подкрепа за възстановяването на една железопътна линия.

Анализатори смятат, че предложеният транспортен коридор може да даде на Обединените арабски емирства (ОАЕ) ключова роля в преструктурирането на регионалната търговия, отбелязва базираното в ОАЕ издание. Емирствата и Саудитска Арабия вече работят в посока насърчаване и развитие на транспортните връзки в Сирия, което съвпада с усилията на Дамаск да привлече инвестиции за възстановяване на икономиката си, опустошена от 13 години на гражданска война.

„Очакваме този интерес да се превърне в реални проекти“, изтъкна Бадр. „През цялата си история Сирия е играла основна роля в свързването на търговията между Изтока и Запада,“ допълни той.

Сирийските държавни медии съобщиха, че ръководителят на митническата администрация на страната се е срещнал с представители на ОАЕ и на “Ей Ди Портс Груп” (AD Ports Group) миналата седмица. По време на срещата са били обсъдени развитието на сирийските пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове и свободни икономически зони, както и предложения за развитието на сухопътния граничен пункт „Ат Танф” между Сирия и Ирак.

Маршрут, свързан с ОАЕ, който преминава през Ирак към Сирия, би могъл да осигури на емиратските компании място в изграждането на новата сирийска икономика, преди други участници да затвърдят позициите си, смята базираният в Ню Йорк геополитически анализатор Ирина Цукерман. Това ще засили логистичното присъствие на емирствата в арабския свят и ще „осигури позиция в бъдещата транспортна архитектура, свързваща държавите от Персийския залив със Сирия, Турция и Източното Средиземноморие“, каза тя пред “Нешънъл”.

След падането на режима на Башар Асад и отмяната на западните санкции миналата година държавите от Персийския залив започнаха да инвестират в следвоенното бъдеще на Сирия с дипломатическа, финансова и инфраструктурна подкрепа.

„Истинското значение на този план е, че Сирия отново се включва в регионалните вериги за доставки, като ОАЕ се позиционират като ключов инвеститор и логистичен партньор в този процес“, посочи главният редактор на “Оксфорд Бизнес Груп” (Oxford Business Group) Оливър Корнок. „Ако бъде осъществен успешно, този коридор ще укрепи разрастващата се мрежа от сухопътни търговски маршрути в Близкия изток, като ще осигури по-голяма устойчивост на бизнеса чрез намаляване на зависимостта от отделни стратегически морски теснини,“ обясни той.

През април Турция, Йордания и Сирия се споразумяха да развият транспортен коридор „север-юг“, включващ модернизирана автомагистрална мрежа, която впоследствие ще бъде свързана със саудитската железопътна мрежа. Саудитска Арабия обяви, че предпроектното проучване за железопътния участък трябва да бъде завършено до края на тази година.

Междувременно ОАЕ ускориха навлизането си в Сирия. През май двете страни проведоха първия си двустранен бизнес форум, на който в сирийската столица пристигна многобройна делегация от емиратски официални представители и бизнесмени.

Един от най-значимите проекти е началото на дейността на базираната в Дубай логистична компания “Ди Пи Уърлд” (DP World) в сирийското пристанище Тартус. Проектът предвижда инвестиции в размер на около 800 милиона долара в модернизация на пристанищната инфраструктура.

Мохамед Солиман, анализатор и старши научен сътрудник в базирания във Вашингтон “Мидъл Ийст Инститют” (Middle East Institute), заяви, че ОАЕ „са осъзнали навреме“, че географското положение на Сирия като пресечната точка между Турция, Ирак, Средиземно море и държавите от Персийския залив я прави ценен транзитен коридор, особено на фона на уязвимостта на ключовите морски проливи. „Развитието на пристанището Тартус им дава стратегическо предимство в източната част на Средиземно море и достъп до пазари, до които преди това не можеха да достигнат“, каза той пред “Нешънъл”.