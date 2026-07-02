Зеленски: Умеров и Къшнър разговаряха през последните 2 дни, надявам се на среща с Тръмп

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Главният украински преговарящ Рустем Умеров и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър са провели разговори през последните два дни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорейки на едно от местата, засегнати от опустошителната руска атака срещу Киев, докато спасителите претърсваха развалините, Зеленски заяви, че все още се надява Къшнър и пратеникът Стив Уиткоф да посетят Украйна, въпреки че подкрепяните от САЩ мирни усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци.

Зеленски добави, че се надява да се срещне с Тръмп в рамките на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара следващата седмица.