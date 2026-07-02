Радев поиска от шефа на НАТО в Европа ускоряване на внедряването на дронове

Рисковете пред сигурността, произтичащи от военните кризи в съседство на Европа, и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиерът Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, който е на посещение в България.

В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване на внедряването на дронове и на системи за противодействие, по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и на ЕС в сферата на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

Румен Радев оцени високо съвместните учения и тренировки на подразделения на Българската армия с различни държави членки на НАТО, както и споделените опит, експертиза и анализи, които допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на страната ни в рамките на общите действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.