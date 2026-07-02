Отстраненият кмет на Истанбул Имамоглу изведен под конвой от съдебната зала, спорил

Съдебното заседание от процеса срещу отстранения по обвинение за корупция и присвояване кмет на голямата община Истанбул Екрем Имамоглу и останалите обвиняеми бе прекъснато.

По информация на информационната агенция Анка по време на днешното 61-во заседание по делото е избухнал разгорещен спор между Екрем Имамоглу и председателя на съдебния състав относно графика на защитата. Имамоглу възразил срещу обявената от съдията промяна в реда на излагане на защитните аргументи, както и че първата сесия от съдебния процес ще приключи на 9 юли тази година без да бъдат изслушани всички.

Имамоглу остро възразил на съдията, че това е несправедливо, тъй като още не са изслушани защитите на останалите лица, които по думите му са свързани и с неговата защита. Последвал спор между Имамоглу и съдията, което повишило силно напрежението в съдебната зала, се посочва в информацията.

"Опитваме се да защитим правата по различни обвинения със свръхчовешки усилия. Този процес се следи с внимание както в Турция, така и в света и за съжаление представя период, който не е много положителен, както за Турция, така и за нашата нация. Неговото значение е голямо. Не е възможно първата сесия на процеса да приключи на 9 юли", е заявил Имамоглу.

Председателят на съда отговорил, че лицата, които няма да бъдат изслушани до 9 юли, ще могат изложат показанията си на в рамките на втората сесия на процеса. След това той наредил на войниците от жандармерията да изведат Имамоглу и останалите подсъдими и прекъснал заседанието. Изведени били двамата адвокати на Имамоглу и депутатът Суат Йозчагдаш от Народнорепубликанската партия от крилото, подкрепящо отстранения със съдебно решение лидер на партията Йозгюр Йозел.

Процесът срещу Имамоглу и 441 обвиняеми започна 19 март, а 59 от обвиняемите по делото са в ареста.

В началото делото се гледаше от 40-ти Висш наказателен съд, но после беше прехвърлено в 33-ти Висш наказателен съд със същия председател и състав. Към съдебния състав обаче беше добавен нов член, с което броят на членовете стана четирима, информира сайтът Т24.

Процесът се следи главно от опозиционните медии, депутатите от опозицията и неправителствени организации.