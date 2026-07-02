54-годишен българин се удави край Кавала

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54-годишен българин е починал на плажа в Кавала, Гърция. В следобедните часове в сряда пристанищната администрация на Кавала е била уведомена, че 54-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Каламица".

На мъжа първоначално е била оказана първа помощ от спасителя на плажа. Впоследствие българинът е транспортиран с линейка до Многопрофилната болница в Кавала, където е констатирана смъртта му.

Централната пристанищна администрация Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила аутопсия - аутопсия от отдела на Съдебномедицинската служба на Източна Македония и Тракия.