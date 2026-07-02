Шок за Тръмп - НАТО ще заменя самолетите "АУАКС" с машини на шведската компания СААБ

НАТО планира да замени остарялата си флотилия от самолети "АУАКС" (AWACS) със системи за въздушно предупреждение и контрол със самолети за наблюдение "Глоубъл Ай" (GlobalEye) от шведската компания СААБ (SAAB), съобщиха за Ройтерс четирима запознати източници, предаде БТА.

Този ход може да постави на изпитание напрегнатите отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп настоява съюзниците да купуват американски оръжия и многократно заплашва да напусне НАТО, обвинявайки европейските държави, че се възползват, оставяйки САЩ да плащат за сигурността на континента.

Източниците съобщиха, че НАТО ще обяви плановете за "Глоубъл Ай" по време на срещата на своите членове в турската столица Анкара на 7 и 8 юли.

НАТО не отговори веднага на искане за коментар. СААБ отказа коментар.

Действащи като летящи радарни кули с отличителния си 9-метров радарен купол, 14-те самолета на системата за предупреждение и контрол във въздуха на НАТО са очите на пакта в небето от 1982 г. насам. Базирани във военновъздушната база Гайленкирхен в Германия, флотилията от самолети "АУАКС" се използва широко за мисии за наблюдение на НАТО по източния фланг на алианса, откакто Русия започна войната си в Украйна.

Съгласно плана за замяна, базата може евентуално да стане дом на най-голямата флотилия от самолети за наблюдение в света "Глобал Ай", съобщиха източниците.

Системата е базирана на бизнес самолета Global 6500, построен от канадската компания "Бомбардие" (Bombardier). "Глоубъл Ай" се конкурира с E-7 "Уеджтейл" (E-7 Wedgetail) на "Боинг", самолет за ранно предупреждение и командване и контрол, базиран на "Боинг 737" и проектиран да наблюдава и ръководи бойни действия. През 2025 г. НАТО се отказа от първоначалните си планове за закупуване на шест самолета "Боинг E-7 Уеджтейл", след като най-големият му клиент, Пентагонът, се отказа от плановете си да закупи 26 от тях и да разчита повече на спътници. Под натиск от американските законодатели, обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред конгресен панел през май, че Пентагонът настоява самолетът да бъде върнат в бюджета.