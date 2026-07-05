След 7 г. чакане прокурор поиска доживотна присъда за милионер, поръчал убийството на известна журналистка

Дафне Каруана Галиция бе взривена в колата си през 2017 г.

Започна процесът срещу един от най-богатите бизнесмени в Малта, който ще отговаря по обвинения за поръчката на бруталното убийство на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция.

44-годишният наследник на голяма имотна империя Йорген Фенех е обвинен, че е платил 150 хил. евро на група от ловци на глави, които да взривят жената в собствената ѝ кола през октомври 2017 г.

Галиция беше едно от знаковите лица на свободния печат в Малта. Читателите ѝ я разпознават като издател на списания, колумнист във вестници и отдаден блогър. Нейните репортажи за водещи правителствени и бизнес фигури през годините я направиха

мишена на многократни атаки

от политици и техните поддръжници, а смъртта ѝ предизвика възмущение в цяла Европа.

Милионерът Фенех беше арестуван преди седем години. След многобройни забавяния на делото той трябваше да бъде освободен под гаранция през февруари, защото изтече срокът, през който можеше законно да бъде задържан. Процесът започна в сряда, като бизнесменът продължава да пледира, че е невинен.

Обвиненията на разследващите срещу него са две. Първото е съучастие в умишленото убийство на Галиция, а второто е съучастие с лице или лица с намерение за извършване на престъпление. Той е един от седемте мъже, за които се предполага, че са участвали в смъртта на журналистката, но е последният, изправен на съд. Досега петима от седемте са осъдени, а един е получил помилване в замяна на показания.

В сряда на обвинението и защитата им отне близо 5 часа, за да успеят да изберат жури, което да реши съдбата на Фенех. Призованите да изпълнят гражданския си дълг бяха принудени да чакат с часове пред сградата на съда в столицата Валета, а един от потенциалните заседатели даже припадна поради изпепеляващата 33-градусова жега.

От обвинителния акт става ясно, че таксиметровият шофьор и близък приятел на Фенех - Мелвин Теума, бил посредникът в смъртоносната конспирация срещу Галиция. Той признал, че Фенех му дал 150 хил. евро, за да намери хора, които да я убият.

Двамата провели тайна среща в известния ресторант “Синият слон” в курортното малтийско градче Сейнт Джулианс. Там Фенех казал на Теума, че иска журналистката да бъде убита, защото била на ръба да публикува история за чичо му Рей. Бизнесменът приканил таксиметровия шофьор да потърси лице от подземния свят, известно като Джордж Деджорджо (Китаецът) и да му поръча ликвидирането на Галиция.

В крайна сметка Теума успял да се свърже с брата на Деджорджо - Алфред, като двамата си уговорили среща в престъпното свърталище “картофената барака” в градчето Марса. Там таксиметровият шофьор разказал, че някой е готов да заплати за ликвидирането на известната журналистка, но първоначално отказал да разкрие самоличността на поръчителя.

“Може ли да си го позволи”,

било единственото нещо, което Алфред Деджорджо попитал.

На свой ред Теума го уверил, че ако поръчителят не е имал парите, изобщо нямало да търси хора за убийството. На това Алфред отвърнал, че първо ще трябва да се посъветва със своите хора, за да каже дали ще приеме поръчката. Два дни по-късно двамата мъже се срещнали отново и сключили сделката. Теума разкрил, че на убийците ще бъде заплатена сумата от 150 хил. евро, но Дежорджо поискал капаро от 30 бона за по-голяма сигурност.

С течение на дните, седмиците и в крайна сметка месеците след плащането на депозита Фенеч започнал да се тревожи, разказал Теума на разследващите. По думите му бизнесменът признал, че статията, която Галиция се готви да публикува, не била срещу чичо му, а срещу самия него и го пришпорвал да настоява ловците на глави да изпълнят поръчката за убийството.

През това време убийците разучавали навиците на Галиция и околностите около жилището ѝ. Впоследствие братята Деджорджо привикали на помощ своя сътрудник Винсент Мускат. Намерили и още двама души - Робърт Агиус и Джейми Вела, които трябвало да сглобят мощна бомба, която се активира чрез телефон. Накрая убийците поставили взривното устройство в нощта на 15 октомври 2017 г. в колата на Галиция.

Подходящият момент за нейното взривяване се случил около 15 ч следобед на следващия ден, когато журналистката трябвало да посети близката банка.

Бомбата била поставена под седалката и била активирана от Джордж Деджорджо чрез SMS. Последвалата експлозия била толкова силна, че различни части от тялото на журналистката били изхвърлени от колата. Останалата част от тялото ѝ изгаря в пламъците.

Главният прокурор по делото поиска доживотна присъда за Фенех по обвинението за умишленото убийство и между 20 и 30 г. за престъпен заговор.

Винсент Мускат получи президентско помилване, след като се призна за виновен по всички обвинения и даде показания срещу братята Деджорджо. Те първоначално отрекоха обвиненията срещу тях, но после се признаха за виновни през 2022 г. и ще лежат зад решетките 40 години.

Робърт Агиус и Джейми Вела бяха осъдени на доживотен затвор през 2025 г. Теума пък е в програмата за защита на свидетели от 2019 г. насам.