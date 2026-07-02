Атентаторът на олигарха Ермолаев го дебнел час, за да сложи бомбата пред дома му

Любовницата му Анна въртяла елитен частен клуб в Лондон

Основният заподозрян за покушението срещу украинския олигарх Вадим Ермолаев в Монако го е чакал близо един час, преди да постави бомбата пред дома му и да избяга, съобщи френският всекидневник “Нис Матен”.

Според информация на изданието предполагаемият извършител дебнел кога 58-годишният Ермолаев ще се прибере. В момента, в който видял колата му да влиза в паркинга на луксозния комплекс в Монако, похитителят бързо поставил раницата с бомбата пред входа на украинеца и я е взривил в 20,58 ч местно време на 29 юни, след което избягал.

“Дейли мейл” разкри, позовавайки се на информация на близки до разследването, че похитителят на Ермолаев най-вероятно е бил много добре запознат с ежедневието му. Смята се, че начинът, по който е била поставена бомбата, изключва предварително разузнаване, за да се установи модел на движенията на цялото семейство.

Според “Украинска правда” случаят може да е свързан с колцентрове в Днепър. През май т.г. най-големият син на бизнесмена - Артур, беше признат за виновен в създаването на престъпна организация в Естония. Друго предположение е, че може експлозията да е организирана от Службите за сигурност на Украйна и да е било предупреждение, а не опит за убийство.

Бившият агент на френското разузнаване Клон Монике предположи, че може и случаят да е свързан с плановете на Ермолаев да говори пред Европейския парламент за корупция в Украйна. През 2019 г. той се отказа от украинското си гражданство и получи кипърско. В края на декември 2023 г. Володимир Зеленски наложи лични санкции срещу бизнесмена.

Експлозията рани тежко Ермолаев и любовницата му Анна Насобина. 46-годишната жена загуби и двата си крака и остава в тежко състояние в болница в Ница. Ермолаев също се бори за живота си. С по-леки наранявания е 13-годишниният син на Ермолаев и Насобина, който е бил разпитан от полицията. В същото време съпругата на Ермолаев, която също се казва Анна, посочи, че семейството ѝ е под силен стрес, но сътрудничи на разследването. Заради съвпадението на имената непосредствено след покушението срещу Ермолаев беше съобщено, че 56-годишната жена е тежко ранена, но по-късно тя обяви, че е в безопасност.

Няколко украински издания всъщност написаха, че Анна Насобина е “законна съпруга” на Ермолаев. Пострадалата жена е дъщеря на първия зам. държавен прокурор на Днепропетровска област. През 2016 г. Анна съосновава Club Eclectique - елитен частен клуб в Лондон, който се занимава с културни събития, включително концерти, изложби и вечери за членове.

