Бащата на децата, намерени мъртви в кола в Кипър, остава в ареста до 16 юли, идва съдия от Англия

Бащата на двете деца, открити мъртви в кола в село Ксилофагу, Кипър, остава в ареста до 16 юли, съобщи електронното издание "Сигма лайф". Днес Йоко Пепков от плевенското село Садовец, се яви пред Британския основен съд в Декелия, където му бяха съобщени обвиненията, срещу които е изправен. Двете му деца, на 8 10 г., бяха открити мъртви в заключена кола пред жилището, където живее, на 29 юни около 18 ч. Най-вероятно те са се задушили. Задържани бяха 30-годишният им баща и мащехата им, на 38 г. Жената обаче бе пусната на свобода бед никакво обвинение.

Адвокатът на бащата е поискал да се позволи на подсъдимия да напусне британските бази и Кипър, да придружи телата на двете си деца и да присъства на погребението им в България, но съдът е отказал.

Бащата е обвинен в безразсъдно и непредпазливо деяние, небрежност, и оставяне без надзор, което е довело до смъртта на двете малолетни деца.

Обвинението, с което е изправен подсъдимият, предвижда присъда лишаване от свобода до 4 години или глоба от 2500 паунда за всяко престъпление, или комбинация от двете наказания.

Според информация от системата за видеонаблюдение, двете деца са видени да играят извън колата в 12:10 ч. и да се опитват да влязат вътре. След това са видени да играят вътре в превозното средство, а в 17:30 ч. следобед са открити мъртви в превозното средство от мащехата си.

Адвокатът на подсъдимия възрази срещу искането на прокуратурата клиентът ѝ да остане под стража и предложи да му бъдат наложени ограничителни условия, като например плащане на определена парична сума като гаранция, предаване на документите му за пътуване и явяване веднъж дневно в полицейското управление на Британските бази.

Адвокатът на подсъдимата заяви, че клиентът ѝ има чисто криминално досие, че има връзки с Кипър, тъй като живее тук през последните 16 месеца, работи, а и някои от роднините му също са тук.

Съдията реши обаче, че има риск подсъдимият да избяга поради сериозността на обвиненията, с които е изправен, и че ако избяга, ще бъде трудно да бъде открит и върнат.

Заради това българинът остава в ареста до следващото заседание на съда, което е насрочено за 16 юли в 9:00 ч., където делото ще бъде разгледано от старши съдия, който ще дойде от Англия.

Пред журналисти адвокатът на бащата обяснил, че той е в "много лошо психологическо състояние".

Британската полиция в базите заяви, че „тъй като разследванията все още продължават, не е възможно да се предостави допълнителна информация за обстоятелствата около трагедията, нито за причината за смъртта на децата или процедурите относно предаването на телата и погребението им".

Съобщено бе, че Република Кипър ще поеме разходите за транспортиране на двете тела до България.