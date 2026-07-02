Пеканов: Ще получим петото плащане по ПВУ, Европейската комисия одобри съдебните ни реформи

България ще получи парите по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов от Брюксел. По думите му Европейската комисия дава положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор у нас и плащанията не са застрашени.

"Работим усилено за получаване на всички плащания по ПВУ до август , за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната, подчерта Пеканов, който участва в Конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз.

"Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия. Вчера отново имаше преговори за ПВУ. Както знаете по линия на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим в график. В много бърз порядък се случиха нужните промени. Там смятам, че много бързо ще се случи всичко, както трябва до края на август месец. По трудна е темата енергетика, но там Министерството на енергетиката започна вече важните реформи, които са по отношение на Българския енергиен холдинг. Работи се по тях и се надявам, че те също ще се случат до края на август", заяви Пеканов, цитиран от БГНЕС.

Европа има нужда от по-голям бюджет. През миналата година ЕК направи такова предложение. За България е важно в този по-голям бюджет да я има традиционната роля на кохезионната политика. Трябва да се запази тази роля, тя вече беше отчасти намалена, повече намалявания не можем да приемем. Защото това не е просто подарък от едни страни към други, това е инвестиция във функциониращия европейски пазар. Това е инвестиция в инфраструктура като влакове, метро, здравеопазване, това са допълнителни ползи", каза още Пеканов.