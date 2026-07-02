Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей няма да е сред 20-те милиона на погребението на баща му

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей няма да присъства на погребените на баща си, бившия върховен лидер Али Хаменей. Причината са съображения за сигурност, заяви представителят на настоящия лидер в Индия, цитиран от "Ал Джазира". На церемониите се очакват десетки милиони души.

Али Хаменей ще бъде погребан на 9 юли в родния си град Машхад в североизточната част на страната.

Моджтаба Хаменей, който бе ранен при атаката, убила баща му и редица други официални лица, не се е появявал публично оттогава и от негово име са публикувани само съобщения. Неговото състояние също е обект на спекулации, като има сериозни съмнения, че той не е в състояние да изпълнява функциите си и е тежко ранен.

Али Хаменей, който бе начело на Иран близо 37 години и бе убит при израелско-американските удари на 28 февруари. Покойният Аятолах Али Хаменей Снимка: Twitter/@vecer

Национален траур бе обявен в Техеран от 4 до 6 юли - период, по време на който в града "всичко ще бъде затворено", съобщи по националната телевизия Хасан Хасанзадех, който отговаря за организацията на събитието.

Кметът на Техеран очаква на погребението да присъстват около 20 млн. души Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев също пристига за държавното погребение на бившия ирански върховен лидер.