Извадиха жив 43-годишен нощен пазач, престоял 8 дни под отломките във Венецуела

43-годишен охранител оцеля по чудо 8 дни под отломките след земетресението във Венецуела. Мъжът е изваден жив от подземието на търговски комплекс в края на изтощителна многодневна операция, превърнала се в символ на надежда след разрухата от двойните земетресенията, които разтърсиха страната.

Ернан Алберто Гил Флорес бе изваден от развалините жив, след като на 24 юни бе затрупан под отломките в подземието на търговския комплекс „Галериас Плая Гранде", намиращ се в крайбрежния град Плая Гранде в щата Ла Гуайра. Спасителите успяха да установят контакт с него още в събота.

Флорес, който е работел като нощен пазач в комплекса, е бил в малката си кабинка на охраната на търговския център, когато започнал първият трус.

Спасителни екипи от САЩ, Салвадор, Коста Рика, Португалия, Мексико, Чили и Венецуела разкопаваха отломките в продължение на дни, за да го освободят, като същевременно му осигуряваха вода и въздух чрез сонди и тръба, отбелязва Франс Прес, цитира БТА.

Сградата на комплекса се срути при двете последователни земетресения на 24 юни, които бяха с магнитуд съответно 7,2 и 7,5. Плитките и силни трусове повредиха или разрушиха десетки хиляди сгради в северната част на Венецуела, като отнеха живота на повече от 2200 души, а над 11 000 бяха ранени, превръщайки щата Ла Гуайра в най-тежко засегнатия регион в страната.