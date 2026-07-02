Синът на Байдън: Предлагам Тръмп за Нобел, той прекрати войната с Иран поне 38 пъти

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Синът на бившия американски президент Джо Байдън-Хънтър, се подигра с настоящия Доналд Тръмп, предлагайки го за Нобелова награда за мир. Байдън-младши публикува ироничен пост за Тръмп, който многократно обяви край на войната с Иран, въпреки продължаващите атаки.

"Никой президент в историята не е прекратявал една и съща война толкова много пъти.

Нашият скъп лидер е прекратявал войната с Иран поне 38 пъти според данните на CNN. Никой президент не е правил това преди. Той е далеч от това да я прекрати.

Това е рекорд, достоен за признанието на Нобеловия комитет. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Хънтър.

Самият той също е противоречива личност. Хънтър дълги години се бори с алкохолна и наркотична зависимост и имаше сериозни проблеми със закона.

През септември 2024 г. той се призна за виновен по девет федерални обвинения за укриване на данъци в размер на милиони долари, натрупани в периода на тежката му зависимост.

Въпреки многократните публични обещания, че няма да се намесва в правосъдието, в началото на декември 2024 г. баща му, президентът Джо Байдън, подписа пълно и безусловно помилване за сина си.