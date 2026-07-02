2 млн. са жертвите във войната между Русия и Украйна - повече от тези при Сталинград

Броят на жертвите във войната на Русия срещу Украйна достига 2 милиона души, изчислява CNN на базата на проучването на американския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS)

Решението на Русия да започне пълномащабно нахлуване в Украйна вече е струвало на страната около 450 000 живота, според проучването, което оценява общия брой на жертвите във войната на над 2 милиона.

Русия е понесла 1,4 милиона жертви, включително убити, ранени и изчезнали войници – зашеметяващо число, което се равнява на приблизително 1% от населението на страната.

Загубите не са разпределени равномерно в Русия, като по-бедните райони и етническите малцинства страдат от значително по-високи нива на жертви. Историите за мъжко население от малки отдалечени села, което е практически унищожено, стават все по-често срещани в руските опозиционни медии. И според проучването, Русия в момента не е в състояние да набира нови войски със същата скорост, с която ги губи, .

„Тези темпове са изумителни", казват Сет Г. Джоунс и Райли Маккейб, авторите на изследването. „Руските жертви в Украйна са повече от четири пъти по-големи от всички жертви на САЩ във всички войни взети заедно след Втората световна война и повече от девет пъти по-големи от всички жертви на Съветския съюз и Русия във всички войни взети заедно след Втората световна война."

Междувременно се смята, че Украйна има между 525 000 и 625 000 жертви, включително 125 000 и 150 000 смъртни случая.

Нито Русия, нито Украйна публикуват официални данни за жертвите, но последните данни на CSIS са като цяло в съответствие със западните оценки.

Джоунс и Маккейб заявиха, че по отношение на жертвите войната става много по-скъпа за Русия, отколкото за Украйна. Те казаха, че процентът на жертвите вероятно се е увеличил до близо осем към едно през първата половина на тази година, което означава, че за всеки убит, ранен или изчезнал украински войник има осем руски жертви.

През по-голямата част от войната процентът е бил между две и три руски жертви и една украинска загуба. Джоунс и Маккейб заявиха, че скорошното увеличение се дължи на напредъка на Киев в програмата му за дронове, особено на способността му значително да разшири „зоната на поражение" – зоната около фронтовите линии, която е толкова наситена с дронове, че е почти невъзможно за руските войски да влязат.

„Стратегията на Украйна за дълбоко дълбочинна отбрана е ефективна при убиването и раняването на руски войници, както и при ограничаването на руските маневри", казаха те.

Те обаче казаха, че има и други причини, поради които Русия страда толкова много, включително „стратегията на Русия за изтощение, неспособността ѝ да води ефективно комбинирани войници и съвместни бойни действия, лошата тактика и обучение, корупцията и ниския морал".

Каквито и да са причините, данните рисуват ужасяваща картина: с общо 2 милиона жертви, войната в Украйна вероятно е надминала битката за Сталинград, която се смята за най-кървавия конфликт в историята.