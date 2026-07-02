8 души са арестувани във Великобритания за системно дрогиране и изнасилване на жени

Осем души са арестувани във Великобритания за системно дрогиране и изнасилване на жени. Те са били част от международна престъпна група, съобщи британската национална агенция за борба с престъпността, предаде Франс прес.

Обстоятелствата около случая напомнят на аферата около Жизел Пелико, получила широк отзвук в медиите в цял свят. Пелико е била систематично упоявана и изнасилвана от съпруга си и от непознати мъже в продължение на повече от десетилетие.

Откакто миналата година бе заведено дело срещу съпруга ѝ - Доминик Пелико, много подобни случаи бяха разкрити в цяла Европа, като например в Германия и в Нидерландия.

Британската национална агенция за борба с престъпността, която разследва международната организирана престъпност и тежките престъпления, разкри глобална мрежа, състояща се предимно от мъже, заподозрени в извършването на деяния, определяни като "сексуални посегателства, осъществявани с помощта на опиати".

Вследствие на разследване срещу онлайн форум, проведено през 2025 г. от германски журналисти, британската агенция разкри "истинска международна мрежа, чиито членове са били идентифицирани в десетки страни на всички континенти".

Разследването срещу социалната онлайн платформа, чието име не бе оповестено, доведе до ареста на осем души, а в момента се водят още 14 други отделни разследвания във Великобритания и в чужбина. На този етап бе разкрита самоличността на повече от 270 лица, свързани с форума, съобщава БТА.