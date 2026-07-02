ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания спокойно разгроми с 3:0 Австрия, Симон с р...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23157528 www.24chasa.bg

Броят на жертвите в Киев след руските удари достигна 25 души

1216
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Разрушения в Киев. Снимката е илюстративна.

Броят на жертвите след масираната руска атака срещу украинската столица Киев достигна 25 души.

Това съобщи в приложението Телеграм ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

По думите му все още текат разчистване на руините и издирвателна операция на едно от ударените места в Дарницкия район на столицата. Там са открити петима убити, а още осем души са в неизвестност.

"Спасителите ще работят без прекъсване до пълното разчистване на руините. Но, за съжаление, все още могат да бъдат намерени жертви", написа Ткаченко, цитиран от БТА.

По-рано днес руските сили нанесоха масиран удар срещу Киев с дронове и ракети. Регистрирани са щети във всички райони на украинската столица. Най-тежки разрушения са нанесени на жилищна сграда в Дарницкия район.

Според премиерът Юлия Свириденко са нанесени директни удари срещу най-малко 20 жилищни сгради в града.

Разрушения в Киев. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)