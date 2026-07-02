САЩ отхвърлят юрисдицкията на Международния наказателен съд над свои граждани

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Министерството на правосъдието отхвърля юрисдикцията на Международния наказателен съд над лица от САЩ.

В писмо тази седмица, адресирано до председателя на Международния наказателен съд (МНС), изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш написа, че Министерството на правосъдието отхвърля всяко твърдение за юрисдикция от страна на МНС над американци.

Съединените щати не са страна по Римския статут и никога не са се съгласявали с правомощията на МНС, казват американците:

Съгласно международното право, договор не може да обвързва държава, която не е дала съгласие. Съответно, МНС няма юрисдикция над американци - никъде по света - и всеки опит за утвърждаване на такава власт е нелегитимен, незаконен и пряко посегателство срещу суверенитета на Съединените щати.

„МНС действа по все по-беззаконен и нелегитимен начин", пише Бланш в писмото си до съдия Томоко Акане, председател на Международния наказателен съд. „Неговите данни за селективно прилагане и достоверни твърдения за вътрешни нарушения пораждат сериозни съмнения относно безпристрастността, надежността и легитимността на МНС."

През 2002 г. Конгресът прие Закона за защита на американските военнослужещи, който изрично отхвърля юрисдикцията на МНС върху американски лица, включително американски военнослужещи, държавни служители и цивилни. Законът забранява сътрудничеството с МНС и упълномощава президента да използва всички необходими и подходящи средства, за да осигури освобождаването на всяко американско лице, задържано съгласно заповед или искане на МНС.

Оттук нататък Съединените щати няма да сътрудничат на никое разследване, дознание, призовка или производство на МНС. Това включва екстрадиция или прехвърляне на всяко американско лице на МНС. Министерството също така ще се противопостави на всякакви усилия от други държави да направят това.

„Министерството на правосъдието е изцяло ангажирано със защитата на суверенитета на нашата нация и защитата на правата на американските лица срещу незаконно международно посегателство", продължава писмото.

„Нашата Конституция — върховният закон на страната, предоставя съдебната власт на Съединените щати на техните собствени съдилища, а нашата правна система е завист на целия свят. Съединените щати няма да подчинят свободата и сигурността на нашия народ на чуждестранен трибунал в Хага, който не се подчинява на никой електорат или не спазва Конституцията."