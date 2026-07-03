Иран плаши с атаки по танкерите в Ормузкия проток, ако не ползват одобрените маршрути

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Съвместното военно командване на Иран предупреди снощи, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути. В противен случай ще бъдат подложени на „отговор със сила“. Това допълнително повишава напрежението около стратегическия воден път, ключов за международните енергийни доставки, предаде Асошиейтед прес.

Протокът - тясно устие на Персийския залив - се превърна в един от централните въпроси в преговорите за трайно прекратяване на конфликта между САЩ и Иран.

Изявлението на военното командване „Хатам ал Анбия“, излъчено по иранската държавна телевизия, идва след среща на американски и ирански дипломати с посредници в Катар в сряда.

Засега не е ясно какво е провокирало новата заплаха от страна на Техеран, отбелязва АП.

Междувременно американското Централно командване (СЕНТКОМ) публикува изявление след среща с висши представители на държави от Близкия изток в Бахрейн, в което се подчертава „споделеният ангажимент за свободно преминаване на търговски кораби“ през протока, пише БТА.

Именно тази формулировка може да е предизвикала реакцията на Иран, който се подготвя за погребението през уикенда на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната през февруари, отбелязва АП.

„Всяко неспазване, отклонение от определените маршрути или пренебрегване на навигационните протоколи на Ислямска република Иран в Ормузкия проток ще бъде посрещнато с незабавен и решителен отговор от въоръжените сили, застрашаващ сигурността на нарушителите“, се казва в иранското изявление.

Добавя се, че евентуална намеса на американските сили в района „ще бъде посрещната с бърз и решителен отговор“.

Иран и САЩ са се договорили в рамките на временен меморандум да се позволи преминаването на кораби без такси за период от 60 дни. Техеран обаче настоява, че трябва да контролира маршрутите на плавателните съдове и впоследствие да въведе такси за транзит през протока.

САЩ и редица арабски държави от Залива заявиха, че не приемат Иран да налага такси за преминаване. Опитите на Оман и ООН да въведат нов маршрут, преминаващ близо до оманския бряг, доведоха до атаки в региона през миналия уикенд, което показва ескалация на напрежението.

Въпреки инцидентите, корабният трафик през протока продължава да нараства. Най-малко 258 плавателни съда са преминали през водния път миналата седмица - период, в който Иран нанесе удари срещу два търговски кораба, сочат данни на компанията за морски анализи “Лойдс Лист Интелиджънс”. Това е със 138 повече спрямо предходната седмица.