Двама души са убити, а осем ранени при руски атаки срещу Украйна тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха убити, а още осем ранени, при руска атака срещу Украйна тази нощ. Това съобщиха местните власти в приложението Телеграм, цитирани от Ройтерс.

В граничната Сумска област двама души са били убити, а още един човек е ранен, след като руски дронове ударили къща, каза ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров, пише БТА.

В град Кривой Рог в централна Украйна - родния град на президента Володимир Зеленски - седем души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район, съобщи ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул.

Трима души пък са убити вчера при руски атаки в различни региони на източна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Един човек е починал при поредица атаки около град Никопол - честа цел на Русия заради местоположението си на отсрещния бряг на река Днепър срещу контролираната от силите на Москва Запорожка АЕЦ, съобщи регионалният областен управител Олександър Ханжа.

Пострадали са трима души, уточни той.

Седемгодишно дете беше убито, а две други ранени при атака край град Синелникове, каза още Ханжа.

В Донецка област - център на много от сблъсъците по 1250-километровата фронтова линия, руските сили пуснаха седем бомби върху град Александровка, убивайки един човек и ранявайки двама, заяви областният управител Вадим Филашкин.

Един човек е убит и югозападно от град Донецк, съобщи назначеният от Москва ръководител на частите от Донецка област, които са под руски контрол.

В Луганска област, която Москва напълно контролира, местните власти заявиха, че при украинска атака с дронове срещу микробус са ранени девет души.

Ройтерс отбелязва, че тези информации не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Междувременно ръководителят на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че жертвите на масираната руска атака срещу Киев миналата нощ вече са 27, ранени са 91 и са засегнати около 130 сгради. Това е най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината, отбеляза Ройтерс.

Днес в Киев е обявен ден на траур, обяви кметът на града Виталий Кличко.