САЩ подкрепиха правото на Пакистан да се защитава от „терористични атаки“

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Вашингтон „подкрепя правото на Пакистан на самозащита срещу терористични нападения“ на фона на продължаващото напрежение с Афганистан, предаде Ройтерс. Това заявиха от Държавния департамент на САЩ.

„Пакистанският народ е страдал много от тероризма“, посочиха още от американското външнополитическо ведомство.

Бившите съюзници Афганистан и Пакистан водиха едни от най-тежките си сблъсъци от години през февруари, припомня Ройтерс.

В понеделник ООН съобщи, че най-малко 28 цивилни са били убити, а други 49 ранени при въздушни удари на Пакистан по границата с Афганистан, пише БТА.

По-късно талибаните заявиха, че са нанесли ответни въздушни удари на пакистанска територия, докато властите в Исламабад съобщиха, че техните сили са прехванали и свалили четири дрона в южната, богата на ресурси провинция Белуджистан.

Пакистан е ядрена сила, чиито военни способности значително превъзхождат тези на Афганистан. Въпреки това талибаните водят продължителна партизанска война, след като натрупаха опит в десетилетията на бойни действия срещу силите, ръководени от САЩ, преди да се върнат на власт през 2021 г., след изтеглянето на Вашингтон.

Пакистан е основен съюзник на САЩ извън НАТО, а отношенията между Вашингтон и Исламабад се подобриха след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом, отбелязва Ройтерс. В същото време Исламабад играе и роля на посредник в опитите за деескалация на напрежението между САЩ, Израел и Иран.

САЩ разглеждат талибаните като терористична организация, докато Пакистан и Афганистан продължават да си разменят обвинения за влошената сигурност по границата. Исламабад твърди, че Кабул укрива бойци, отговорни за атаки на пакистанска територия, а талибаните отричат и обвиняват Пакистан, че прехвърля вината за собствените си пропуски в сферата на сигурността.