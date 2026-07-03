Президентката на Венецуела брани реакцията на страната при земетресенията

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„Това беше природно бедствие с мащаб, какъвто никога не сме си представяли, въпреки че знаехме, че в нашата страна може да се случи сеизмично събитие“. Така президентката на Венецуела Делси Родригес отхвърли критиките, че правителството ѝ е реагирало твърде бавно след двете опустошителни земетресения по северното крайбрежие на страната. При тях загинаха над 2000 души, предаде Ройтерс.

Родригес даде първата си пресконференция, след като пое властта след отстраняването на Николас Мадуро от САЩ през януари. „Не сме чакали един, два или три дни. Действахме незабавно“, подчерта тя.

Родригес каза, че правителството е обявило бедствено положение, за да активира протоколите за гражданска защита и извънредни ситуации в рамките на часове след трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 миналата сряда.

Тя добави, че почти всички местни чиновници в Ла Гуайра – крайбрежният щат, който е най-тежко засегнат – са загинали под руините на сградите, пише БТА.

По думите ѝ последните данни сочат 2595 загинали, като усилията по издирване и спасяване все още не са прекратени.

„Все още може да открием живи хора“, каза тя пред зала, изпълнена с десетки чуждестранни журналисти.

Родригес не уточни броя на изчезналите. По неофициални, но широко използвани онлайн списъци, те са намалели до около 38 500 в четвъртък вечерта, след като в първите дни след земетресенията достигнаха пик от близо 60 000.

Държавната телевизия редовно отразява срещите на Родригес с армията и силите за сигурност, докато военни и полицейски патрули обикалят основните улици на Ла Гуайра и на места регулират движението.

Въпреки това спасителните действия са водени основно от цивилни, много от тях доброволци.

Жертвите на трусовете прекараха дни в опити да извадят свои близки с ръце и подръчни инструменти, подпомагани от пожарникари, служители на гражданска защита, хиляди членове на чуждестранни спасителни екипи, студенти по медицина и медицински сестри, както и цивилни, работещи като учители и ветеринарни лекари, а на места и военни.

Войници, които в продължение на дни работят заедно с цивилни в шестте срутени кули на голям жилищен комплекс в Ла Гуайра, заявиха пред Ройтерс, че са се включили доброволно в спасителните операции там.

Много спасители критикуват липсата на тежка техника, необходима за разчистване на масивните бетонни отломки.