11-годишно дете се вряза с камион в будистки монаси в Тайланд, има загинали и ранени

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11-годишно дете се вряза с камион в будистки монаси на поклонически път в североизточен Тайланд. При инцидента са загинали девет души, а няколко други са ранени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Общо 35 монаси от провинция Мукдахан, на около 600 км североизточно от столицата Банкок, са участвали в поклонническо пътуване. Петима от тях са загинали на място, а други четирима са починали в болница, съобщава БТА. Тринадесет пострадали са приети за лечение, като трима са в критично състояние, съобщи администрацията на провинцията.

Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Ратчатани около 30 минути преди катастрофата.

Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете.

Момчето е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца, съобщи полицията.

Причината за инцидента се разследва, но полицията съобщи, че монасите са описали, че са видели превозното средство да се отклонява, преди да излезе от пътя и да се блъсне в групата.