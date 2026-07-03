10 000 арестувани за 5 дни и рязък скок на депортираните бележи имиграционната агенция на САЩ

Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE, АЙС) е арестувала 10 000 души за петдневен период в края на юни. Това е сериозно засилване на дейността на службата, натоварена с изпълнението на програмата за масови депортации на администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Арестите бяха извършени, след като агенцията промени подхода си от показни арести в големите американски градове към по-тихи начини за постигане на целите на президента за депортиране, отбеляза АП.

Числата показват, че докато АЙС вече не предприема строги мерки в отделни градове, задържанията продължават и се увеличават.

Общият брой арестувани по време на петдневния период, започнал миналия петък и приключил във вторник е средно по около 2000 души на ден. До момента не се уточнява къде са задържани хората, за които първо съобщи в. “Ню Йорк Таймс”.

Информацията за арестите бе разпространена и на фона на увеличения брой хора, задържани в центрове за задържане на АЙС, които достигнаха около 39 000 през юни, покачвайки се постепенно от 30 000 през февруари, добавя АП, позовавайки се на данни, от изследователския проект за депортациите на Калифорнийския университет в Бъркли.

Досега месецът с най-голям брой задържани от АЙС беше декември, когато средно бяха задържани по 1283 души на ден.

През януари, когато улиците на Минеаполис и околните райони бяха залети от стотици служители на имиграционните служби, задържанията бяха средно по 1212 на ден. Следващия месец арестите спаднаха до средно 1057 дневно, става ясно от данните на изследователския проект за депортациите, пише БТА.

След уволнението на министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноум, нейният наследник на поста Маркуейн Мълин предложи да възприеме по-незабележим подход към прилагането на имиграционното законодателство и да се стреми да извади отдела от заглавията на вестниците.