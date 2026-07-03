Брюксел проверява повреди по сградата на Кралските музеи след събитие с американския посланик

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Белгийските власти разследват дали фойерверките по време на тържество, организирано от американския посланик в Брюксел, са причинили щети на сградата на Кралските музеи на изкуството и историята, предаде агенция Белга.

Според местни медии след събитието в неделя вечерта са били установени повреди по историческата сграда, разположена до триумфалната арка в парка "Юбелпарк".

Американският посланик Бил Уайт беше домакин на прием по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря.

При оглед в понеделник сутринта служители са открили следи от фойерверки по покривите на музея, както и почернели участъци по покривната конструкция. Според публикацията са засегнати също елементи от сградата, а една от статуите е получила леки повреди.

По случая е започнало разследване, ръководено от Дирекцията по сградите към белгийското федерално правителство, пише БТА.

Министърът, отговарящ за дирекцията, Ванеса Мац, призова да не се правят прибързани заключения. По думите ѝ експертите трябва да установят дали щетите действително са причинени от фойерверките, или са резултат от силната гръмотевична буря, преминала над Брюксел в събота вечерта, пише БТА.

"Незабавно възложих на Дирекцията по сградите да извърши оглед на място и обективно да оцени всички щети, независимо дали са причинени от събитието или от бурята през изминалия уикенд", заяви Мац.