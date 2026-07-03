Тръмп нарече „абсурдна" подкрепата на САЩ за НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече „абсурдно" продължаването на „едностранното" американско отношение към НАТО. Изявлението му идва по-малко от седмица преди срещата на върха на алианса в Анкара.

„Те не бяха там за нас!!!", написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, добавяйки, че отношенията на Вашингтон с НАТО „не са реципрочни".

Публикацията включваше диаграма на разходите за отбрана на държавите членки, показваща, че Съединените щати инвестират несравнимо повече от останалите.

Тръмп многократно е изразявал недоволство от европейските съюзници заради реакцията им на войната в Иран, при която няколко страни ограничиха използването на бази от американските сили.

Тръмп настоява Европа да поеме водещата роля за собствената си отбрана, а Вашингтон вече е предприел стъпки за намаляване на ангажиментите си в алианса. Под натиска на Тръмп лидерите на НАТО са се споразумели на среща миналата година да увеличат разходите за отбрана до пет процента от брутния вътрешен продукт до 2035 г.

Срещата на върха на НАТО, която ще събере 32 държави членки, е насрочена за 7 - 8 юли в Анкара. Алиансът е основан през 1949 г. и в продължение на десетилетия е отбранителен съюз, ръководен от Съединените щати, на който се приписва поддържането на стабилността в Европа и сдържането на Съветския съюз, съобщава БГНЕС.