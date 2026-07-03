Марк Зукърбърг: Развитието на изкуствения интелект в "Мета" изостава

Развитието на системите с изкуствен интелект, известни като AI агенти, напредва по-бавно от очакваното, а преструктурирането на компанията не е протекло толкова гладко, колкото ръководството е предвиждало. Това признание направи главният изпълнителен директор на „Мета" (Meta) Марк Зукърбърг, предаде Ройтерс.

По време на вътрешна среща със служителите Зукърбърг заяви, че компанията е допуснала грешка в преценката за момента на мащабната реорганизация, включвала и значителни съкращения на персонал.

„Траекторията на развитието на AI агентите поне през последните четири месеца всъщност не се е ускорила по начина, по който очаквахме“, каза той. По думите му залозите на компанията върху новата организационна структура „все още не са дали резултат“.

През май „Мета“ съкрати около 10 процента от служителите с в глобален мащаб и пренасочи приблизително 7000 служители към екипи, работещи по проекти, свързани с изкуствения интелект. Мерките бяха предприети, за да бъдат финансирани мащабните инвестиции в инфраструктурата с изкуствен интелект и да се ускори внедряването на технологии с изкуствен интелект в дейността на компанията, пише БТА.

Зукърбърг посочи, че при планирането на преструктурирането през януари и февруари висшите мениджъри са били убедени, че компанията трябва да се адаптира възможно най-бързо към развитието на технологията. По думите му тогава ръководството е било „изключително оптимистично“ по отношение на инструменти като „Клауд Коуд“ (Claude Code), разработен от стартъпа „Антропик“ (Anthropic).

Очаква се „Мета“ да инвестира до 145 милиарда долара в инфраструктура за изкуствен интелект през тази година. Това представлява значителна част от общите разходи на големите технологични компании за изкуствен интелект, които според оценки ще надхвърлят 700 милиарда долара.

Въпреки по-бавния напредък Зукърбърг заяви, че очаква компанията да започне да извлича по-съществени ползи от тези инвестиции през следващите три до шест месеца.

По време на същата среща главният технологичен директор на „Мета“ Андрю Босуърт съобщи, че вътрешната проверка на спорната програма за проследяване на движенията на мишката на служителите не е открила използване на данни на служители за обучение на системи с изкуствен интелект.

Миналия месец компанията преустанови използването на програмата, докато разследваше възможно изтичане на чувствителна информация. Ако системата бъде възстановена, участието на служителите ще бъде доброволно, чрез изрично съгласие (opt-in), каза Босуърт.

Говорител на „Мета“ е отказал коментар по темата пред Ройтерс.