Последната гореща вълна в Белгия е повишила смъртността с 39 процента

Горещата вълна, обхванала Белгия в последните дни на юни, е довела до повишаване на смъртността с 39 на сто, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от националния кризисен център. В дните от 18 до 29 юни властите отчитат 1222 смъртни случая повече от обичайното.

Близо половината от тези случаи са били с хора над 85-годишна възраст. Властите уточняват, че никога досега повишената смъртност при големи горещини не е достигала такива размери. Статистиката сочи, че новите данни са сравними с тези от първата седмица на пандемията от ковид преди шест години, пише БТА.

В последните дни на юни Белгия преживя повече от седмица с максимални температури над 30 градуса и нощни над 25 градуса. Допълнително тежест за хората стана масовата липса на климатици в сградите и нуждата да се изчаква по 6-8 месеца за доставка и поставяне на устройства за охлаждане.

В края на следващата седмица в страната се очаква нова гореща вълна, а местни търговци обявиха, че предвиждат доставка на няколко камиона с вентилатори от други европейски страни. Местни телевизии показаха репортажи от магазини за бяла техника, пред които се струпват опашки от ранна утрин, а след като вратите отворят, хората намират празни рафтовете за охладителна техника.

Гореща вълна имаше и във Франция, Германия, Великобритания и други страни в Европа.