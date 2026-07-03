Монако търси жена за атентата срещу украинския олигарх, издирва я с Интерпол

Властите в Монако вчера издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх, предаде Ройтерс.

Експлозията рани тежко Вадим Ермолаев и любовницата му Анна Насобина. 46-годишната жена загуби и двата си крака и остава в тежко състояние в болница в Ница. Ермолаев също се бори за живота си. С по-леки наранявания е 13-годишниният син на Ермолаев и Насобина, който е бил разпитан от полицията. В същото време съпругата на Ермолаев, която също се казва Анна, посочи, че семейството ѝ е под силен стрес, но сътрудничи на разследването. Заради съвпадението на имената непосредствено след покушението срещу Ермолаев беше съобщено, че 56-годишната жена е тежко ранена, но по-късно тя обяви, че е в безопасност.

Ще бъде издадена и червена бюлетина от Интерпол, посочиха властите в Монако. Тя е искаме към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.

Френски медии съобщиха, че основният заподозрян е жена, която не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.

Властите заявиха, че ще предоставят повече подробности по случая тази сутрин.

В понеделник вечерта трима души бяха ранени при експлозия на бомба, поставена в колет, в богатото княжество, припомня Ройтерс. Смята се, че нападението е било насочено срещу роден в Украйна олигарх, пише БТА.

Княжеството, известно със своите казина и луксозния начин на живот на своите жители, граничи със Средиземно море от едната страна и с Франция от другата.

Предполага се, че заподозряната е избягала пеша във Франция, която няма граничен контрол с Монако.