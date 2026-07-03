Турските власти задържаха 90 нелегални мигранти

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Турските власти са задържали около 90 души при операции срещу нелегалната миграция в Одрин, Къркларели, Невшехир и Чешме, съобщават турски медии.

Според информация на „Хаберлер" в окръг Одрин са задържани шестима чуждестранни граждани, които са пребивавали незаконно в страната и чиято националност не се споменава. Задържаните са предадени на органите в областната имиграционна дирекция за обратно връщане.

В съседния окръг Къркларели са задържани и предадени на миграционните власти също шестима души, влезли незаконно в Турция, пише БТА.

При операция на силите по сигурността в окръг Невшехир, Централен Анадол (Централна Турция), са задържани 25 нелегални мигранти.

По информация на вестник „Джумхуриет", задържаните влезли в страната от Афганистан по нелегални пътища и са предадени за обратно връщане на съответната дирекция по миграция.

В рамките на операцията, осъществена от екипи на Дирекцията по охрана на границите и борба срещу нелегалната миграция, общо 212 души са били подложени на проверка на самоличността.

При друга операция, осъществена от екипи на пътната полиция на окръг Невшехир, сирийски гражданин, който пътувал за съседен окръг без необходимото разрешително за това, е бил глобен с 6537 турски лири (122 евро) и е бил предаден на миграционните власти.

В курортния град Чешме, окръг Измир, при две отделни операции са задържани общо 54 нелегални мигранти. Осемнадесет от тях са били засечени от дрон на Командването на бреговата охрана на Егейско море в залива Бабур край Чешме. Екипи на бреговата охрана и жандармерията са заловили мигрантите и са ги предали на дирекцията по миграция в Измир.

В същото време патрулен кораб на бреговата охрана е засякъл и спрял гумена лодка в морето край Чешме, в която се намирали 36 нелегални мигранти от различни националности. След снемане на самоличността им те също са били предадени на миграционните власти в окръга.