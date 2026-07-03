Коя е италианската принцеса, която може да стане първа дама на Франция?

Романтичната връзка на лидера на френската крайнодясна партия „Национален сбор" Жордан Бардела с италианската принцеса Мария Каролина де Бурбон-ди-Две Сицилии предостави на политическите му опоненти нов повод за критики. Според тях политикът, който се представя като защитник на обикновените французи, се доближава все повече до елита, срещу който партията му традиционно се обявява.

Мария Каролина де Бурбон-ди-Две Сицилии е аристократка, светска личност и инфлуенсър с активен международен начин на живот. Връзката ѝ с Бардела се превърна в политически проблем за „Национален сбор", която от години изгражда образа си като партия на обикновените граждани в противопоставяне на богатите и влиятелните, пише "Политико".

Още по-неприятно за лагера на Бардела е, че отношенията му с принцесата доведоха до една от първите му публични грешки от месеци насам. Политикът, известен с дисциплинираните си медийни изяви и внимателно контролирания си публичен образ, за първи път показа колебание пред камерите.

Повод за критиките стана посещението му на Гран при на Монако в началото на юни. Бардела беше заснет да се забавлява във VIP зоната заедно с приятелката си, докато Франция беше разтърсена от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче.

Няколко дни по-късно, по време на телевизионно интервю в праймтайма, той беше попитан дали е било уместно да присъства на състезанието, при положение че по същото време в страната се провеждаше мълчаливо шествие в памет на жертвата. Въпросът видимо подразни Бардела.

„Това сериозен въпрос ли е?", отвърна Бардела. „Всеки ден има подобни мълчаливи шествия."

Макар че впоследствие той отбеляза, че семейството на жертвата не е желаело политици да участват в шествието, реакцията му предизвика вълна от критики. Френските медии обвиниха 30-годишния евродепутат от крайната десница в липса на съпричастност към трагедията.

Случаят предизвика и притеснения в редиците на „Национален сбор".

„Тези кадри са грешка. Това е много лош епизод", коментира представител на партията, пожелал анонимност заради чувствителността на темата.

Бивш представител на крайнодесния лагер, който вече не е част от формацията, заяви, че по-големият риск е впечатлението, което Бардела е оставил у обществото.

„Това е опасно в политиката. Хората могат да останат с усещането за липса на съпричастност и цинизъм. Не казвам, че това е така при него, но именно такова впечатление може да се създаде", посочи той.

Засега скандалът не е нанесъл сериозни щети върху популярността на Бардела. Социологическите проучвания продължават да го поставят сред фаворитите за първия тур на президентските избори във Франция през 2027 г., като според някои анкети той би бил конкурентоспособен и на евентуален балотаж срещу кандидат на центристите.

Вниманието към личния му живот обаче тепърва ще се засилва. На 7 юли се очаква да стане ясно дали Бардела ще бъде кандидатът на „Национален сбор" за президентските избори, ако забраната Марин Льо Пен да се кандидатира в продължение на пет години бъде потвърдена и на втора инстанция. Ако това се случи, личният му живот и публичният образ на неговата партньорка вероятно ще се превърнат във важна част от изпитанието дали може да издържи на натиска на президентска кампания.Чрез своя екип по комуникации Жордан Бардела отказа да коментира темата.

В по-ранно интервю той отхвърли предположенията, че приятелката му ще го придружава по време на политическите му ангажименти.

„Тя не се занимава с политика", заяви Бардела. „До мен е и е изключителна жена. Много съм щастлив и много влюбен."

Приказен свят

Бардела и Мария Каролина официално потвърдиха връзката си през април, когато се появиха на корицата на списание Paris Match. Няколко седмици по-късно обаче, по време на Гран при на Монако във Формула 1, отношенията им престанаха да бъдат тема единствено за светските хроники и се превърнаха в политически проблем.

Двамата се запознават през 2025 г. именно на предишното издание на състезанието, което поставя връзката им в центъра на засилен медиен интерес.

За фамилията Бурбон-ди-Две Сицилии Монако е добре познато място. Семейството притежава апартамент в княжеството, както и няколко имота в едни от най-престижните райони на Франция и Италия. Сред тях са замък край Сен Тропе, имение в сърцето на Прованс, вила с панорамна гледка в Сардиния и просторен апартамент в Париж, разположен на брега на Сена срещу Айфеловата кула, където семейството разполага и с личен неаполитански готвач.

Произходът на 23-годишната принцеса рязко контрастира с този на Бардела. Лидерът на „Национален сбор" изгради политическия си образ около разказа за своето детство в работническите предградия на Париж – история, която му помогна да спечели доверието на избиратели в индустриалните райони и средноголемите градове на Франция, където партията му през последните години постепенно измести отслабващите центристки формации.

След появата на Жордан Бардела и Мария Каролина на корицата на Paris Match популярността на лидера на „Национален сбор" спадна с три процентни пункта според проучване на френската социологическа агенция Odoxa. Въпреки това той остана най-одобряваният политик във Франция с 35% положителни оценки.

В самата партия обаче мнозина омаловажиха възможните политически последици от връзката. Малко след като тя стана публично известна, високопоставен представител на „Национален сбор" дори я определи като „приказна любовна история".

„Не мисля, че това ще се отрази на избирателите", коментира друг партиен представител, близък до Бардела, няколко дни след посещението му на Гран при на Монако.

В подкрепа на това той посочи проучване на социологическата агенция Ifop, според което Бардела би получил 36% от гласовете на първия тур на президентските избори – с два процентни пункта повече в сравнение с предходния месец.

Любов и пари

Французите традиционно проявяват голяма толерантност към личния живот на своите политици, а любовните им отношения дълго време се смятаха за тема, която медиите не бива да засягат.

Бившият президент Никола Саркози беше в разгара на шумен развод, когато спечели президентските избори, а малко след това се ожени за модела Карла Бруни след кратка, но широко отразявана връзка. Неговият наследник Франсоа Оланд пък беше заснет да посещава тогавашната си любовница – актрисата Жули Гайе, която впоследствие стана негова съпруга – придвижвайки се с един от официалните скутери на президентството.

Има обаче една тема, която традиционно предизвиква силна обществена чувствителност във Франция – парите.

А именно с тях е свързано и едно от най-големите предизвикателства пред политическия образ на Бардела, тъй като неговата партньорка е наследница на значително богатство.

Според анализ на финансови документи и съдебни материали, публикуван от френския вестник Le Monde, Мария Каролина е наследница на семейно състояние за над 130 милиона евро, управлявано чрез офшорни тръстове.

Тя е израснала между Париж, Рим и Монако, а образованието ѝ е било поверено на частни преподаватели. По думите на самата принцеса и на сестра ѝ семейството е разполагало с до 12 лични учители, които често са ги придружавали при пътуванията им.

Нито Жордан Бардела, нито Мария Каролина крият предпочитанията си към луксозния начин на живот. Двамата често посещават престижни дестинации като Монако – княжеството, известно със своите казина, живописни гледки и благоприятен данъчен режим, което отдавна привлича едни от най-богатите хора в света – както и Сен Тропе, където и двамата са прекарвали ваканциите си още преди да станат двойка.

В профила си в Instagram Мария Каролина редовно публикува снимки от пътуванията си, луксозния си начин на живот и дизайнерските си тоалети. Тя рекламира марки от високия клас и периодично популяризира благотворителните каузи, подкрепяни от нейното семейство.

Попитана в телевизионно предаване, посветено на европейските кралски фамилии, дали тя и по-малката ѝ сестра се чувстват откъснати от реалността, Мария Каролина отговори:

„Не живеем на Луната. Да, привилегировани сме, но това не ни пречи да искаме да работим, да развиваме собствени проекти и сами да градим бъдещето си."

Човек от близкото обкръжение на семейството, който е присъствал на традиционното им годишно парти в Сен Тропе, описва принцесата като „малко потънала в собствения си свят", но същевременно „много мила и земна, далеч от представата за разглезена наследница".

По думите му двете сестри са били възпитавани „винаги да се държат безупречно и никога да не допускат грешки в публичното си поведение".

Чрез своя адвокат Мария Каролина не е отговорила на запитването за коментар на публикацията.

Демонстрацията на богатство

Според представители на „Национален сбор" именно показният лукс, а не самата връзка, крие най-големия политически риск за Жордан Бардела.

Самият Бардела разполага със значително по-скромно лично състояние, макар че то е нараснало благодарение на приходите от неговите книги. Според имуществената му декларация пред Европейския парламент към юли миналата година активите му възлизат на над 700 000 евро.

„Не виждам никакви предимства, а само недостатъци. Живеем в общество, което не харесва показния лукс", коментира представител на партията, като отхвърли определението, че връзката между Бардела и принцесата прилича на „приказка".

Контрастът между начина на живот на двойката и социалния профил на голяма част от избирателите на „Национален сбор" е особено силен. Според проучване на Ifop партията получава 56% подкрепа сред работещите с ниски доходи – с около 20 процентни пункта повече от общата си електорална подкрепа.

Политическите опоненти на Бардела от левицата вече използват този контраст като линия на атака.

„Не коментирам личната му връзка, но смятам, че Жордан Бардела олицетворява нова политическа и идеологическа посока във френската крайна десница – много по-либерална в икономически план", заяви депутатът Пол Вание от радикалната лява партия „Непокорна Франция".

По думите му изборът на Бардела публично да показва отношенията си с принцесата вече не е въпрос единствено на личен живот.

„Да излизаш с принцеса и да присъстваш на международни събития на световния елит е политическо послание", каза Вание.

Лидерката на „Национален сбор" Марин Льо Пен от години изгражда политическата си реторика върху критики срещу финансовите елити и глобализацията, обвинявайки богатите международни кръгове – включително участниците в Световния икономически форум в Давос – за икономическите трудности, закриването на предприятия и упадъка на индустриалните региони във Франция.

Миналата седмица един от най-близките ѝ съюзници, депутатът Жан-Филип Танги, припомни това послание по време на представяне на програмата на партията за борба с климатичните промени.

„Марин Льо Пен говори за два вида тоталитаризъм – ислямисткия тоталитаризъм и тоталитаризма на парите като върховна форма на власт, при която всичко е подчинено на финансовия интерес", заяви Танги.