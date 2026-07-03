КМГ: Китай даде начало на 16-ата си арктическа експедиция

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На 3 юли корабите „Сюелун", „Сюелун-2" и „Дзиди" отплаваха от Далиен, поставяйки началото на 16-ата китайска арктическа експедиция, организирана от Министерството на природните ресурси.

Очаква се тя да приключи в началото на октомври, а основната ѝ цел е изследване на изменението на климата и неговото въздействие. В ключови райони на Северния ледовит океан ще бъдат проведени комплексни наблюдения и проучвания на морския лед, хидрологичните условия, биоразнообразието, екосистемите и атмосферната среда.

В експедицията ще участват и учени от Русия, Германия и други държави, които ще работят съвместно с китайските си колеги.

Събраните данни ще послужат като научна основа за по-доброто изучаване и опазване на Арктика, както и за развитието на международното сътрудничество в управлението на региона.