Приходите на софтуерната индустрия в Китай са нараснали с 10,3% през първите пет месеца

През първите пет месеца на годината приходите на китайската софтуерна индустрия са достигнали 6,25 трилиона юана, което представлява ръст от 10,3% на годишна база, съобщиха от Министерството на промишлеността и информатизацията, съобщава КМГ.

Данните показват още, че общата печалба на сектора е нараснала с 2,2% спрямо същия период на миналата година, а износът на софтуерни продукти и услуги е достигнал 27,65 млрд. щатски долара, което е увеличение от 12,8% на годишна база.

По сегменти приходите от софтуерни продукти са се увеличили с 6,9% на годишна база и формират 21,8% от общите на индустрията. В същото време приходите от услуги в областта на информационните технологии са продължили да нарастват с двуцифрен темп.