ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новата Национална жилищна стратегия се очаква да б...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23159806 www.24chasa.bg

Приходите на софтуерната индустрия в Китай са нараснали с 10,3% през първите пет месеца

КМГ

876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

През първите пет месеца на годината приходите на китайската софтуерна индустрия са достигнали 6,25 трилиона юана, което представлява ръст от 10,3% на годишна база, съобщиха от Министерството на промишлеността и информатизацията, съобщава КМГ.

Данните показват още, че общата печалба на сектора е нараснала с 2,2% спрямо същия период на миналата година, а износът на софтуерни продукти и услуги е достигнал 27,65 млрд. щатски долара, което е увеличение от 12,8% на годишна база.

По сегменти приходите от софтуерни продукти са се увеличили с 6,9% на годишна база и формират 21,8% от общите на индустрията. В същото време приходите от услуги в областта на информационните технологии са продължили да нарастват с двуцифрен темп.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание