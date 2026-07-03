Как ще се развива кръговата икономика в Китай през следващите пет години?

Днес Държавната комисия за развитие и реформа на Китай представи „План за развитие на кръговата икономика през периода на 15-ата петилетка", съобщава КМГ. Това е четвъртият пореден национален петгодишен план в тази област, което свидетелства, че след години на натрупан опит кръговата икономика в страната става все по-зряла и усъвършенствана.

Планът предвижда до 2030 г. да бъде изградена още по-ефективна система на кръговата икономика, обхващаща целия цикъл – от производството и потреблението до събирането, рециклирането и повторното използване на ресурсите.

Очаква се годишният обем на комплексното оползотворяване на основните твърди отпадъци да достигне около 4,5 милиарда тона, количеството на рециклираните основни вторични ресурси – около 510 милиона тона годишно, а стойността на индустрията за кръгово използване на ресурсите да достигне 8 трилиона юана.