Китайските автомобилни производители оглавяват пазара в Израел през първата половина на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайските автомобилни производители са били лидери както на общия автомобилен пазар в Израел, така и в сегмента на електромобилите през първата половина на 2026 г., показват данни на Израелската асоциация на вносителите на автомобили, съобщава КМГ.

Най-продаваният автомобил в страната за периода януари-юни е Jaecoo 5 на компанията „Чери" (Chery). Моделът, който се предлага с бензиново, хибридно и изцяло електрическо задвижване, е реализирал 7315 продажби, изпреварвайки Hyundai Kona с 7262 продадени автомобила.

На трето място се нарежда друг модел на „Чери" – Jaecoo 7, от който са продадени 7074 бройки.

С общо 40 564 продадени автомобила „Чери" е най-продаваната автомобилна марка в Израел през първите шест месеца на годината. След нея се нареждат японската „Тойота" и южнокорейската „Хюндай", всяка с над 16 000 продадени автомобила.

Общо китайските производители са реализирали 77 625 продажби на израелския пазар през периода, което представлява ръст от 70,8% на годишна база. Южнокорейските марки заемат второ място с 29 081 продадени автомобила, следвани от японските с 18 494.

В сегмента на електромобилите първо място заема китайската компания XPeng с 3183 продадени автомобила. Основен принос за този резултат има моделът XPeng G6, който е най-продаваният електромобил в Израел през първата половина на годината. На второ място е американската „Тесла" с 3155 продажби, следвана от китайските BYD и Changan Automobile.