Китай удължава мерките за подкрепа при безработица до края на 2026 г.

Китай ще удължи до края на 2026 г. редица мерки в рамките на системата за осигуряване при безработица, насочени към запазване на работните места, насърчаване наемането на млади хора и повишаване на квалификацията на работната сила. Това се посочва в съвместно циркулярно писмо на Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване и още три държавни ведомства, съобщава КМГ.

Съгласно удължената схема за подпомагане на работодателите, предприятията, които избягват или свеждат до минимум съкращенията на персонал, ще продължат да получават възстановяване на част от внесените през предходната година осигурителни вноски за безработица.

До края на 2026 г. се удължава и действието на еднократната субсидия за разкриване на нови работни места. Предприятията и социалните организации, които назначават наскоро дипломирани студенти или регистрирани безработни младежи на възраст между 16 и 24 години, ще получават субсидия за всеки новоназначен служител.

Удължава се и програмата за субсидиране на повишаването на професионалната квалификация, като обхватът ѝ се разширява и ще включва повече категории работници.

Документът предвижда още засилване на контрола върху управлението на средствата във фонда за осигуряване при безработица и гарантиране на навременното изплащане на основните социални обезщетения, включително тези за безработица и покриването на здравноосигурителните вноски за правоимащите лица.