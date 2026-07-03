Китай представи петгодишен план за подобряване на социалната защита и качеството на живот на хората с увреждания

Китайското правителство представи нов петгодишен план, насочен към подобряване на социалната защита, обществените услуги и жизнения стандарт на хората с увреждания, съобщава КМГ.

Документът, озаглавен „План за защита и развитие на хората с увреждания през периода на 15-ата петилетка (2026-2030)", беше публикуван от Работния комитет по въпросите на хората с увреждания към Държавния съвет. В него са определени основните цели, политики и ключови програми за подкрепа през следващите пет години.

Планът предвижда изпълнението на 32 основни задачи в седем приоритетни области. Сред тях са изграждането до 2030 г. на по-устойчива система за социална защита и грижи за хората с увреждания, както и разширяването на възможностите за качествена и пълноценна заетост.

Предвидени са също мерки за повишаване на достъпността и ефективността на основните обществени услуги, обогатяване на културния и духовния живот на хората с увреждания, насърчаване на технологиите в тяхна подкрепа и създаване на по-приобщаваща и достъпна обществена среда.

Според плана през следващите пет години се очаква да бъдат повишени както качеството на живот, така и възможностите за развитие на хората с увреждания.

По данни на Китайската федерация на хората с увреждания към края на 2025 г. около 27,74 млн. души с увреждания са били включени в системата за основна пенсия, а 12,96 млн. са получавали пенсионни плащания. Сред официално регистрираните хора с увреждания близо 8,9 млн. са били трудово заети.