Шанхай очертава план за развитие на услугите

Секторът на услугите в Шанхай се очаква да засили ролята си като ключов двигател на икономическия растеж през следващите години, на фона на промени в потребителските модели и ускорена технологична трансформация. Това посочват представители на местните власти и икономически експерти, след публикуването на 15-ия петгодишен план за развитието на сектора на услугите (2026–2030 г.) на 1 юни, съобщава КМГ.

Като един от основните икономически стълбове на мегаполиса, секторът на услугите вече формира значителна част от икономическата активност. През миналата година добавената стойност на сектора достига 4,5 трилиона юана (около 664,65 милиарда долара), което представлява 79,3% от брутния вътрешен продукт на Шанхай. Тези данни подчертават високата степен на доминация на услугите в структурата на местната икономика.

Новият план предвижда секторът да се развие като по-устойчива и висококапацитетна икономическа основа, както и като ключов посредник за интеграция на глобални ресурси. Поставена е цел за средногодишен темп на растеж на добавената стойност от поне 5,5% до 2030 г., както и повишаване на производителността на труда до над 450 000 юана на глава от населението. Според анализатори стратегическият подход на града вече надхвърля традиционното разбиране за услугите като „третичен сектор". Вместо това акцентът се измества към системно структуриране на функциите, иновационен капацитет и по-тясна връзка с глобалните вериги на стойност.

„Шанхай вече не определя сектора на услугите по конвенционалния начин. Общинското правителство отдава все по-голямо значение на системното разположение на функциите и иновационните възможности. Индустрията ще бъде в основата на бъдещата конкурентоспособност на града", коментира Джан Ина от университета „Фудан".

Един от акцентите в последния план е насочената към бъдещето схема за нововъзникващи сектори на услугите, обхващаща интелигентни технологии, науки за живота и здравеопазване, както и „икономиката на преживяванията". По-конкретно, Шанхай се стреми да задълбочи развитието на софтуерни технологии и услуги за изкуствен интелект, интелигентно шофиране, целеви лекарства, интерфейси мозък-компютър, както и нови услуги за икономика, базирана на преживяванията, като например потапящ културен туризъм и потреблението на интелектуална собственост. „Тази крачка напред се дължи главно на факта, че секторът на услугите в днешно време вече не се ограничава до комуникация между хора. Той стана по-всеобхватен чрез интегриране на агенти с изкуствен интелект и икономиката, базирана на преживяванията. Дигиталната икономика, биомедицината и здравеопазването вече са част от сектора на услугите", каза тя.

Интегрирането на услугите в други икономически сектори се отразява и в целите на града за финансовия сектор, тъй като планът е включил цели за растеж на трансграничните плащания и финансирането на пенсии. Това може да направи сектора на услугите истинският крайъгълен камък на ключовите функции на града, според Джан. Друга важна крачка напред, както се подчертава в новия план, е модернизирането на потребителските услуги, които в миналото се разглеждаха като подкрепа за пазара. Последният план ги е подобрил като нови двигатели за по-нататъшно стимулиране на потреблението и икономическия растеж.

Един конкретен пример е, че Шанхай се стреми да развие двама до трима водещи доставчици на домашни услуги с по-голямо пазарно влияние, утвърдени марки и цялостни системи за обслужване по време на 15-ия петгодишен план. Това отбеляза Лиу Мин, заместник-директор на Шанхайската общинска комисия по търговия. През 2025 г. Шанхай обяви първата си група от 16 предприятия за домашни услуги с модел на управление, базиран на служителите, за да регулира по-добре индустрията. Градът вероятно ще въведе ревизираната версия на разпоредбите за домашните услуги в края на тази година, добави тя. Те до голяма степен ще решат трудността при намирането на подходящ домашен помощник, което е огромно главоболие за много местни жители, каза Лиу.

Новият план също така е определил независима част за развитието на културната, търговската, туристическата, спортната и изложбената индустрия, подчертавайки интеграцията на традиционното пазаруване и икономиката на преживяванията. Според Нео Хуан, ръководител на отдела за търговия на дребно в Jones Lang LaSalle East China, новите тенденции в потреблението ще бъдат подхранвани от възхода на дигиталната и интелигентна икономика, качеството на живот, рационалното потребление и емоционалната стойност. По този начин ще се генерира ново търсене в търговията на дребно. Междувременно се очаква потреблението на услуги да расте с по-бързи темпове, вливайки нов импулс на растеж в целия сектор на потреблението. Потребителите постепенно ще преминат от закупуване на продукти към плащане на повече за преживявания и услуги. Очаква се търсенето на услуги в културни дейности, развлечения и спорт да се увеличи, каза той.

Прогнозата на Нео Хуан се базира на официални икономически данни и тенденции. Данните от общинската администрация показват, че броят на мащабните събития с над 1000 участници, проведени в Шанхай през 2025 г., се е увеличил с 34% на годишна база. Общият брой посетители и туристи, които градът е приел миналата година, се е увеличил с 21% на годишна база, като броят на входящите туристи се е увеличил с близо 40%.

Индустриалните услуги също са ключов фокус през следващите пет години, тъй като градът се стреми да разшири сценариите на приложение, да укрепи индустриалните вериги за услуги и да изгради по-големи индустриални клъстери. Това коментира Гъ Дунбо, заместник-директор на Шанхайската общинска комисия по икономика и информатизация.