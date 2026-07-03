Пекин отхвърли критиките на САЩ и ЕС срещу политиката му към националните малцинства

Китай се противопоставя категорично на „злонамерените клевети" от страна на САЩ и ЕС срещу политиката му към националните малцинства, включително по повод влезлия в сила от 1 юли нов Закон за насърчаване на националното единство и напредък, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун, съобщава КМГ.

„Водени от идеологически предразсъдъци и политически мотиви, тези държави игнорират постиженията на Китай в икономическото и социалното развитие, както и в управлението на човешките права. Те представят едностранчиви оценки, разпространяват дезинформация и се намесват във вътрешните работи на страната, с което подкопават националното единство", посочи той.

Китай призовава страните, критикуващи политиката му към националните малцинства да се придържат към фактите, да прекратят разпространението на неверни твърдения и да спрат да политизират въпроси, свързани с тази политика, добави той.